, 20:33 — REGNUM В течение ближайших часов в Италии будет сделана «юбилейная» прививка от коронавируса, сообщили в министерстве здравоохранения в среду, 8 декабря.

По данным на вечер среды, распространено 99,792 миллиона доз.

По данным на 8 декабря, в Италии умерли 134 472 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 86 (днем ранее — на 99). Число подтвержденных носителей выросло на 17 959 (днем ранее — на 15 756). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 5 152 264 — более 8% населения страны. В настоящее время заражены 249 214 человек (на 8320 больше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали более 45,8 миллиона человек (более 76% населения страны).