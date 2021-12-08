Копенгаген, , 20:42 — REGNUM Учащихся общеобразовательных учреждении в Дании можно досрочно отправить на рождественские каникулы, а традиционные рождественские утренники следует отменить из-за возросшего распространения коронавирусной инфекции. Об этом 8 декабря сообщил шведский телеканал SVT.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

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Такие меры были предложены датским властям Комиссией по борьбе с эпидемиями.

Ранее 7 декабря премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что скоро в стране будут введены новые ограничения из-за роста заболеваемости, не раскрывая при этом никаких деталей.

Вечером 8 декабря правительство проведет пресс-конференцию. В свою очередь журналисты датского телеканал TV2 отмечают, что школьникам в Дании будет разрешено уйти в рождественский отпуск уже 15 декабря, чтобы сдержать распространение коронавируса.

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