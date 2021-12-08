Банжул, , 20:30 — REGNUM Президент Гамбии Адама Бэрроу, избранный на второй срок на прошлой неделе, заявил, что его правительство планирует разработать новую конституцию, которая установит ограничение срока правления главы государства. Об этом пишет новостное агентство Deutsche Welle Swahili.

Президент Гамбии Адама Барроу SULAIMAN LEIGH

На своей первой пресс-конференции после выборов Бэрроу заявил, что в новую конституцию также будет внесены изменения в отношении процесса голосования. Страна перейдет с системы относительного на систему абсолютного большинства. Помимо этого, будет предусмотрен второй тур голосования на случай, если от один из кандидатов не наберет 50% голосов. Однако глава Гамбии не уточнил, позволят ли новые реформы избираться ему снова после истечения нынешнего президентского срока.

«Я обещаю гамбийцам и всему миру, что мое правительство представит новую конституцию, которая будет включать ограничение срока правления и избирательную систему абсолютного большинства», — сообщил Бэрроу.

19 января официально начнется второй пятилетний срок правления 56-летнего Бэрроу. В конце прошлой недели он победил со значительным перевесом в 53% голосов.

Действующая конституция Гамбии была принята в 1997 году на заре правления бывшего президента Яхьи Джамме, пробывшего на посту главы государства 22 года. В 2016 году Бэрроу победил на выборах, положив конец диктатуре Джамме.