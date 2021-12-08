Рим, 8 декабря 2021, 20:27 — REGNUM По данным на вечер среды, 8 декабря, в Италии умерли 134 472 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 86 (днем ранее — на 99), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»
Число подтвержденных носителей выросло на 17 959 (днем ранее — на 15 756).
С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 5 152 264 — более 8% населения страны. В настоящее время заражены 249 214 человек (на 8320 больше, чем днем ранее).
Две прививки от коронавируса сделали более 45,8 миллиона человек (более 76% населения страны).