Рим, , 20:27 — REGNUM По данным на вечер среды, 8 декабря, в Италии умерли 134 472 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 86 (днем ранее — на 99), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Вакцинация от коронавируса в Италии Salute.gov.it

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Число подтвержденных носителей выросло на 17 959 (днем ранее — на 15 756).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 5 152 264 — более 8% населения страны. В настоящее время заражены 249 214 человек (на 8320 больше, чем днем ранее).

Две прививки от коронавируса сделали более 45,8 миллиона человек (более 76% населения страны).