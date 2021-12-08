Москва, , 20:40 — REGNUM Команда TikTok-дома WillStar пополнилась новыми участниками. Об этом 8 декабря пишет портал SRSLY.

TikTok Chantelle van Heerden

Резидентом TikTok-дома стал блогер Кирилл Колесников. В команду также пришли бывшие участники Hype House Вероника Золотова и Паша Дворецкий. К ним присоединились блогер Миша Прокопьев и актёр Виталий Андреев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, TikTok-дом PopStar House сменил название на WillStar. У организации также сменился логотип и её описание — теперь она позиционируется как «закрытое эксклюзивное сообщество блогеров».

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