Москва, 8 декабря 2021, 20:40 — REGNUM Команда TikTok-дома WillStar пополнилась новыми участниками. Об этом 8 декабря пишет портал SRSLY.
Резидентом TikTok-дома стал блогер Кирилл Колесников. В команду также пришли бывшие участники Hype House Вероника Золотова и Паша Дворецкий. К ним присоединились блогер Миша Прокопьев и актёр Виталий Андреев.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, TikTok-дом PopStar House сменил название на WillStar. У организации также сменился логотип и её описание — теперь она позиционируется как «закрытое эксклюзивное сообщество блогеров».
Читайте ранее в этом сюжете: XO Team стал самым популярным TikTok-домом на территории СНГ