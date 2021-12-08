Москва, , 20:25 — REGNUM Инфляция в России по итогам 2021 года превысит прогнозы правительства и Центробанка и окажется выше 8%. Об этом 8 декабря заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Инфляция © ИА REGNUM

«Абсолютно понятно, что и нашу оценку, и оценку Банка России, конечно, инфляция по концу года превысит», — сказал министр.

Решетников напомнил, что в конце минувшего года наблюдался «достаточно сильный рост цен», что обеспечит высокую базу для показателя в текущем году. Однако, по его словам, даже с учётом этого инфляция за год окажется «вокруг диапазона 8 плюс».

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Напомним, в октябре Минэкономразвития повысило свой прогноз по инфляции в России в 2021 году с прежних 5,8% до 7,4%. Согласно прогнозу Банка России, инфляция по итогам года будет находиться в интервале 7,4−7,9%.

Ранее сегодня Росстат сообщил, что инфляция в ноябре ускорилась до 8,4% в годовом выражении с 8,13% в предыдущем месяце. При этом инфляция в месячном выражении замедлилась до 0,96% с 1,11% в октябре.

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