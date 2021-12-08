Сокото, , 20:29 — REGNUM 30 пассажиров автобуса сгорели заживо в результате поджога, учиненного боевиками в штате Сокото, Нигерия. Об этом пишет новостное агентство Deutsche Welle Swahili.

Нигерия

Как сообщила полиция и местные жители, этот инцидент является еще одним напоминанием об ухудшении ситуации в области безопасности в Нигерии, одной из самых густонаселенных стран Африки. Согласно показаниям людей, населяющих районы, в которых произошло нападение на автобус, боевики устроили засаду на дороге.

По словам полицейского Сануси Абубакара, на момент поджога в автобусе находилось 24 человека. Семеро человек выжили и были госпитализированы с ожогами. При подсчете погибших двумя людьми, пришедшими на помощь, было насчитано 30 человек, среди которых были женщины и дети. Тела некоторых было невозможно опознать.

Известно, что в данном регионе активно действует террористическая группировка «Боко Харам» (запрещенная в РФ организация). Боевики совершают жестокие нападения на жителей деревень и пригородов, передвигающихся по автомагистралям. Ими было похищено уже несколько сотен детей школьного возраста, которых они держат в заложниках для получения выкупа. Преступники передвигаются на мотоциклах и укрываются в лесах, где зачастую прячут заложников в ожидании выкупа.