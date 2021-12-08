Лондон, 8 декабря, 2021, 20:22 — ИА Регнум. 8 декабря издание The Athletic сообщило, что лондонский «Тоттенхэм» обратится к руководству Английской премьер-лиги с просьбой перенести матч шестнадцатого тура с «Брайтоном», который пройдет 12 декабря в Брайтоне на стадионе «Фалмер Стэдиум».

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

На текущей неделе в лондонском клубе была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Вирус подхватило как минимум семь футболистов и два члена тренерского штаба.

Завтра, 9 декабря, «Тоттенхэм» в матче заключительного шестого тура групповой стадии Лиги конференций УЕФА сыграет с «Ренном». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

На данный момент «шпоры» с 25-ю набранными очками после четырнадцати туров идут на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.