Стокгольм, , 20:35 — REGNUM 8 декабря в ходе пресс-конференции министр Швеции по вопросам климата и окружающей среды Анника Страндхелл сообщила, что правительство представит свое решение по вопросу окончательного захоронения ядерных отходов на территории страны 27 января, передает телеканал SVT.

Ядерные отходы

По словам Страндхелл, от которой ожидали решения уже сегодня, сейчас готовится постановление правительства, которое, если ничего незапланированного не произойдет, будет обнародовано 27 января следующего года.

«Я полагаю, что скоро вопросы будут улажены и готовы к представлению», — заявила министр.

Напомним, что «Либералы» и «Христианские демократы» грозили Страндхелл отставкой, если она не объявит официальную позицию правительства Швеции до 13 декабря.