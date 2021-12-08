Пермь, 8 декабря, 2021, 20:20 — ИА Регнум. В аэропорту Перми организована мобильная приёмная прокуратуры. Её создали в связи с ограничением на отправку и приём самолётов, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

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Также Свердловская и Пермская транспортные прокуратуры контролируют оказание услуг, предусмотренных для пассажиров федеральными авиационными правилами в случаях задержки рейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 8 декабря аэропорт Перми приостановил приём и отправку воздушных судов. Причиной стал снегопад. Часть самолётов посадили в аэропорту Екатеринбурга.