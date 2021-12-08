Найроби, , 20:18 — REGNUM Власти Кении объявили о введении новых правил импорта автомобилей в страну с января 2022 года. Об этом пишет новостное агентство Deutsche Welle Swahili.

Кения

Транспортным средствам, впервые получившим регистрацию до 2014 года, будет запрещен въезд на территорию Кении до конца этого года. Согласно публичному заявлению генерального директора Бюро стандартов Кении (KEBS) Бернарда Нджираини, к импорту в страну будут допущены только праворульные автомобили, имеющие регистрацию с 2015 года. У компаний-импортеров есть три недели на проверку соответствия авто новым правилам.

Такое решение было принято в связи со стратегией Восточноафриканского сообщества (ВАС), предусматривающей сокращение возраста автомобилей. Цель таких мер — стимулировать автомобилестроение в регионе, ограничивая ввоз подержанных автомобилей.

Цена обычной машины в Кении составляет около 1,5 млн кенийских шиллингов (979 тыс. рублей). При этом импортные автомобили обходятся дешевле — от 800 тыс. кенийских шиллингов (522 тыс. рублей). Это заставило местное население предпочесть иностранный автопром. Такая же ситуация наблюдается по всей Восточной Африке. Ограничения на возраст автомобиля были введены в Танзании, где регистрация иностранного транспортного средства не может превышать десяти лет.