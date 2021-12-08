Пермь, 8 декабря, 2021, 20:13 — ИА Регнум. Аэропорт Перми 8 декабря приостановил приём и отправку самолётов. Об этом говорится на его онлайн-табло.

(сс) Oleg Abarnikov Международный аэропорт Пермь (Большое Савино)

По данным Уральской транспортной прокуратуры, причиной стал обильный снегопад. Аэродромная служба очищает взлётно-посадочную полосу.

Часть самолётов была посажена в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге. Среди них рейс 1157 авиакомпании «S7 Airlines», рейс 2004 «Nordwind» и рейс «Аэрофлот» № 1768.