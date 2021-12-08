Бухарест, 8 декабря 2021, 20:13 — REGNUM Правительство Румынии не планирует анонсировать реализацию новой программы налогообложения в отношении предприятий крупного бизнеса страны. Об этом 8 декабря заявил румынский премьер-министр Николае Чукэ, пишет бухарестское издание HotNews. По словам Чукэ, в настоящее время государство не заинтересовано в проведении дополнительных фискальных проверок.

Николае Чукэ
Николае Чукэ
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«Соответствующие вопросы должны решаться только после окончательного принятия бюджета Румынии на 2022 год».
Чукэ

При этом на вопрос, намерен ли официальный Бухарест в этой связи рассмотреть вопрос о финансовой поддержке ряда соответствующих структур, румынский премьер-министр не ответил.

Напомним, ранее представители сразу нескольких партий в парламенте Румынии выступили с инициативой введения налога в сумме 1% от оборота свыше €100 млн. Подобная программа может нанести серьезный финансовый ущерб десяткам международных корпораций, работающим в Румынии.

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