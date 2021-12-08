Подгорица, , 20:11 — REGNUM По данным Института общественного здравоохранения Черногории, за последние сутки в стране два человека умерли от последствий заражения коронавируса, и было зарегистрировано 196 новых случаев заражения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Умершие были из Подгорицы и Никшича в возрасте 64 и 77 лет.

Общее количество смертей, связанных с ковидлм, в Черногории с начала пандемии составляет 2336 человек.

Число активных случаев в Черногории в настоящий момент составляет 2010.