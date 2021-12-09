Кострома, 9 декабря, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В сентябре 2021 года на базеКараваевской средней общеобразовательной школы в Костромской области создали казачий класс. Это первый опыт организации учебного процесса с этническим уклоном в регионе. Кроме обычных предметов шестиклассники изучают основы строевой подготовки, рукопашного боя, военного дела, верховой езды, играют на народных инструментах и поют в хоре. Корреспондент ИА REGNUM встретился с заместителем директора школы по воспитательной работе Ольгой Степановой и выяснил, нужны ли детям 21 века навыки конной езды и не боятся ли родители шестиклассников превратить их в «маленьких солдат».

Наталья Диева ИА REGNUM Ольга Степанова

Наталья Диева ИА REGNUM Ольга Степанова

ИА REGNUM: В Костромской области много школ. Чем обусловлено то, что казачий класс сформировался именно здесь?

Ольга Степанова:Эта мысль пришла в головы родителей. Они принесли её нам, ориентируясь на то, что в школе с 2010 года работает казачий клуб. Его начинали ветераны казачьих войск — Александр Баранов, ВикторМоршенченко. Так вышло, что они жили в Костромском районе. Географически на нашей территории базируется немало казаков. Дети представляют, кто они такие и чем занимаются. Мы подумали — почему бы не организовать тематический класс? Съездили на Кубань, посмотрели, как это реализуется там. Конечно, у них все немного по-другому — дети живут полностью казачьим укладом. У нас облегченный вариант — все в рамках регулярных дополнительных занятий.

ИА REGNUM: Кто профинансировал покупку формы и организацию дополнительны занятий для детей и каковы цели этих спонсоров?

Ольга Степанова : Дополнительные занятия оплачивает районное управление образования, дом творчества. Форму нам предоставило костромское казачье общество.

ИА REGNUM: По каким критериям принимают в класс, обязательно ли это должны быть дети с соответствующими корнями?

Ольга Степанова : В класс попадают все, кто хочет, никаких критериев нет. Но желательно чтобы у детей не было особых проблем со здоровьем, так как предполагаются физические нагрузки, и отсутствие узкопрофильных занятий — иначе совместить всё без ущерба для ребёнка не получится.

Департамент образования и науки Костромской области Занятия по сборке оружия в школе посещают не только юноши, но и девушки

ИА REGNUM: Как выглядит процесс — сколько времени ребята тратят на дополнительные занятия, чему учатся? Есть ли разделение по навыкам для мальчиков и девочек?

Ольга Степанова : С 8 до 13 они учатся, а после обеда отправляются на дополнительные занятия. На них они тратят по 2 часа каждый день. Курсы есть обязательные и по выбору. К обязательному относится строевая подготовка и духовно-нравственное воспитание. Народное творчество, музыкальные инструменты, рукопашный бой — по выбору. Кстати, на последнее ходят все. Разветвления по гендерному признаку нет. Пока детям интересно все новое, но позже, исходя из программы, мы надеемся их разделить. Все же из девочек мы собираемся вырастить хозяек, из мальчиков — тружеников и защитников.

ИА REGNUM: Насколько по-вашему приемлема эта цель в 21 веке?

Ольга Степанова : Я все-таки придерживаюсь традиционных взглядов. Мужик должен работать тяжело и много, а удел девушки — вести хозяйство. В любом случае дети потом сами выберут свой путь.

ИА REGNUM: Что-то новое всегда вызывает споры и сопротивление. Какие сомнения были у учителей и родителей перед организацией этого класса?

Ольга Степанова : Родители боялись перегрузить детей, казаки хотели всего и сразу. В два раза больше физподготовки, больше духовно-нравственного воспитания с сильным уклоном в казачество. А школа была за то, чтобы дети получали удовольствие и не выматывались. В итоге мы договорились. Восемь часов допзанятий в неделю — это нормально.

ИА REGNUM: Кто следит за тем, чтобы наставники не пытались поменять мировоззрение подростков в части веры и военизировать их?

Ольга Степанова :О вере мы вообще пока с ними не говорим, это шестой класс…

ИА REGNUM: Все равно тема проскальзывает, это неотделимо от культуры.

Ольга Степанова :Да, но в минимальных объёмах. Дальше, когда придёт время разговаривать о религии, мы рассмотрим этот вопрос ближе, глубже и точнее. Что касается военизации — родители очень чётко поставили нам задачу не допустить этого и пристально наблюдают за исполнением. Администрация школы, разумеется, тоже бдит — программа не предполагает создание какой-то военизированной бригады. Цель — сплочение класса, воспитание хороших дружеских отношений между детьми, чувства патриотизма. Сильного «оказачивания» мы не допускаем. Если родители и школьники сделают выбор в эту сторону — пожалуйста, у нас есть профильный класс в Костромском кадетском корпусе, специализированный казачий вуз в Москве.

ИА REGNUM: Ваш коллега, куратор класса Андрей Блинов, рассказывая моим коллегам про казачий класс, сказал следующее: «Сейчас дети пропадают в вымышленном мире. Если телефон у них сломается, аккаунт заблокируют, то получится, что ничего у них нет. А ребенок, который занимается в казачьем классе, он приобретает опыт реальной жизни». Мне кажется, педагоги и родители слишком часто демонстрируют ретроградную позицию, недооценивая важность цифровизации. Мир изменился, и говорить что ребёнок вообще не должен касаться телефона, по меньшей мере глупо.

Ольга Степанова :В принципе я с ним согласна. Дети сейчас действительно проживают в виртуальном мире, по-другому это не назовёшь. Надеюсь, в ближайшие лет 30 наша жизнь будет ориентирована на общение вживую, и поэтому нам нужно социализировать ребят. Никто не умаляет достоинств цифровизации, но нужно, чтобы детки предпочитали реальный мир виртуальному. Наша школа пока не проиграла в этом противостоянии. Надеюсь, так будет и дальше. Я считаю, что среднее звено должно проводить максимум 3 часа в телефоне и компьютере, старшие школьники — ещё меньше. У них увеличена нагрузка, много экзаменов, подготовка к поступлениям вссузы и вузы.

ИА REGNUM: Немалое внимание в вашей школе уделяется патриотизму. У вас есть собственное определение для этого понятия, которое вы стараетесь транслировать в воспитательный процесс?

Ольга Степанова :Как и для многих людей — любовь к большой и малой Родине.

ИА REGNUM: Это слишком абстрактно.

Ольга Степанова :А что тут можно ещё сказать? Что непонятного в этой фразе? Я говорю о деятельной любви, о пользе. Лично для меня это — выбрать социально важную профессию, и насколько это возможно честно выполнять свою работу, оставаясь на родной территории. Я 30 лет работаю в школе и думаю что дети, которые из неё вышли — достаточно хороший, как сейчас модно говорить, продукт.

Наталья Диева ИА REGNUM Мемориал воинам-караваевцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

ИА REGNUM: Какие методы и приёмы для взращивания этого качества в детях у вас вызывают сомнение, а какие — восхищение?

Ольга Степанова :Я не хотела бы говорить об ошибках, но чётко понимаю, что воспитывать это можно только на личном примере. Нельзя навязывать. Это вызовет отторжение. С другой стороны погружение вызовет принятие. Им комфортно воспринимать информацию в больших объёмах, когда идёт постоянная смена событий и активностей.

Наши дети сходили на выставку Ефима Честнякова (известный костромской художник-примитивист и писатель) в Дворянское собрание. Это погружение. А если бы мы просто сказали: вот есть такой мастер, вы должны его знать и уважать, и показали полторы картины — это было бы менее эффективно. Ещё пример: была экскурсия на Аллею героев социалистического труда в Караваево. Дети не просто бегло прочитали имена на камне, но и встретились, пообщались с людьми, чьи имена там «высечены». С этими женщинами — доярками, телятницами. Они могли задавать им любые вопросы, а герои давали не формальные, но честные ответы. Вот что такое погружение.

ИА REGNUM: Моиколлеги-журналисты сообщили, что на базе школы планируется создать военно-патриотический класс. Его программа разрабатывается совместно с Росгвардией. Что в неё будет входить и почему к созданию программы привлекли именно этот орган?

Ольга Степанова :НасчётРосгвардии вас дезинформировали. Мы нацелены не только на неё и рассматриваем варианты взаимодействия с МВД, Юнармией. Что будет входить в программу — я пока не знаю. Это всего лишь сырые идеи. А с предложением к нам вышли опять же родители.

ИА REGNUM: Если сравнивать с другими школами, то ваши родители демонстрируют почти аномальную активность в этом вопросе…

Ольга Степанова : Ещё 10 лет назад было не так — родители хотели отдать ребёнка в школу и на этом всё. Думаю, роль в их интересе сыграло то, что мы сельская школа. В районе все друг друга знают, он небольшой, все заинтересованы в обоюдной пользе.

ИА REGNUM: Гарантирует ли школа что и в этом случае из детей не будут делать солдат?

Ольга Степанова : Да. Безусловно. Все, чего мы хотим — чтобы дети не болтались на улице и не ушли в виртуал. Нужно, чтобы они были умеющими и имеющими разные возможности и навыки. Речь только об этом.

ИА REGNUM: Спасибо за разговор, Ольга Анатольевна.