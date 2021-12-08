Лондон, , 20:08 — REGNUM 8 декабря итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что руководство лондонского «Челси» не делало никаких запросов по трансферу 23-летнего центрального защитника «Фенербахче» и сборной Венгрии Аттилы Салаи.

Эмблема «Челси» Pixabay.com

В текущем сезоне Аттила Салаи, выступая за «Фенербахче», принял участие в четырнадцати матчах турецкой Суперлиги 2021/22, в которых отметился двумя результативными передачами.

Аттила Салаи перешел в «Фенербахче» 18 января 2021 года из кипрского «Аполлона» за 2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 23-летнего венгерского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 11 миллионов евро.