Кампала, 8 декабря, 2021, 20:07 — ИА Регнум. Министерство финансов США ввело санкции в отношении главы военной разведки Уганды генерал-майора Абдель Кандихо. Об этом пишет новостное агентство VOA Swahili.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Уганда

Как утверждается, под его руководством совершались нарушения прав человека. Офицеры разведки арестовывали и преследовали угандийцев, выступавших с критикой властей.

Вооруженные силы Уганды выразили недовольство таким решением американских властей и обещали потребовать разъяснений от Вашингтона. Власти восточноафриканской страны подчеркнули, что в последние годы Кампала активно сотрудничает с США в сфере поддержания безопасности и ведения борьбы против группировок боевиков.

На этой неделе американские власти выдвинули ряд санкций в ознаменование «Саммита за демократию», который состоится 9−10 декабря. На него были приглашены 110 стран. Встреча будет посвящена проблемам, с которыми приходится сталкиваться демократиям мира. Приуроченные к этому событию санкции коснутся людей, которые, по мнению минфина Соединенных Штатов, причастны к совершению коррупции, грубым нарушениям прав человека и подрыву демократических принципов.