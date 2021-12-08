8 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление президента Украины Владимира Зеленского, который надеется, что на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию в Донбассе, которое состоится 8 декабря, решится вопрос «Рождественского перемирия», обмена пленными и открытия контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).

Мирослава Романенко, , 22:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию в Донбассе, которое состоится 8 декабря, решится вопрос «Рождественского перемирия», обмена пленными и открытия контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ). Об этом он заявил в ходе совместного брифинга с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Владимир Зеленский и Андрей Пленкович, брифинг. President.gov.ua

«Даже сейчас, когда мы встречаемся, у нас проходит заседание ТКГ, в которой сегодня, хотелось бы верить, мы найдем выход из сложной ситуации по крайней мере в трех вопросах: это возвращение к режиму прекращения огня, второй вопрос — это обмен пленными, и третий вопрос — открытие КПВВ», — приводит слова Зеленского украинское издание «Страна».

Заявление украинского лидера обсудили на телеграм-канале Klymenko Time, а также на телеграм-канале украинского журналиста и публициста Юрия Ткачева. Многие напомнили, что с июля минувшего года действует перемирие, которое нарушается, а Зеленский обещал, что в Донбассе будет мир.

«Зеленский заявил, что надеется на достижение договорённости о «Рождественском перемирии» в Донбассе. Я стесняюсь спросить, а зачем нужно «Рождественское перемирие», если ещё то, от июля 2020 года, действует? Или оно уже не действует, но просто вы забыли нам об этом сказать, Владимир Александрович?» — задался вопросом Юрий Ткачев.

«Зеленский хочет выглядеть хозяином ситуации, хочет — устраивает перемирие, хочет — прекращает. Замысел неплохой, конечно», — иронизирует Игорь П.

«Ну прямо не президент, а жертва обстоятельств», — добавил Владимир.

«Неделю у нас на линии разграничения полная тишина. Я аж спать не могу. Значит могут, когда прикажут, сами знаете откуда», — написала Елена М.

«Мне еще нравятся «обмены пленными», когда меняют граждан Украины на граждан Украины. Но война почему-то с Россией», — пишет Constantine Y.

«Зеленский обещал мир… А тулит (тулить — пытаться всучить что-нибудь некачественное — М. Р.) какое-то «Рождественское перемирие». Очередная лапша…» — возмутилась Анжелика.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Хочется притереться к великой Байденовской победе над «Мордором». Эх, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы стрелять не начало», — отметил Al Iaquinta.

«У него принцип езды на велосипедике. Нельзя останавливаться в говорильне, иначе тут же… [упадешь]», — отреагировал Дмитрий Н.

«А как же британцы? Уже не страшно? Зеленский, Кремль интересует полная тишина по всей линии, для этого надо отводить войска по всей линии. Это тебе нацикам (украинским националистам — М. Р.) не втулить», — добавил Петр К.

«А какое именно Рождество из двух этот господин имел в виду?» — поинтересовался «Джо Кролик».

«А как смотрят в ДНР, чтобы они нам пленных, а мы им Зеленского?» — иронизирует SkulL.

«Шо, уже получил команду от Блинкена?!» — спросил Роман Трифонович.

«Так ВСУ его же и сорвут, как и в предыдущие годы будут «поздравлять» на НГ Горловку и Донецк крупной артой, уже проходили это не раз и не два», — написал Sergey.

«Какое по счету перемирие будет? И ни одно не соблюдалось», — подытожил Евгений.

Карта линии разграничения и буферной зоны согласно Минскому соглашению Goran tek-en

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