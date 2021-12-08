Берлин, , 20:06 — REGNUM Не спешить с решением, присоединиться или нет к бойкоту зимней Олимпиады в Пекине, призвал германский канцлер Олаф Шольц в эфире Die Welt. Он назвал Игры «вкладом в сосуществование в мире».

Олаф Шольц Олаф Косинский

Отвечая на вопрос, будет ли Берлин следовать за США, которые объявили Олимпийским играм-2022 в Пекине дипломатический бойкот, Шольц сказал:

«Такие вопросы нужно очень аккуратно обсуждать».

Он добавил, что Берлин будет принимать решения по мере поступления проблем.

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