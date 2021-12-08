Копейск, Челябинская область, , 20:02 — REGNUM В Копейске Челябинской области 20-летнего игромана осудили за ложный донос. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Казино

clry2

По данным следствия, местный житель заявил в полицию о том, что у него украли 60 тыс. рублей и телефон стоимостью 25 тыс. рублей. Но в действительности он проиграл это имущество.

Также следователи выяснили, что гражданин страдает игровой зависимостью. Свою вину он признал. Суд назначил ему 150 часов обязательных работ.