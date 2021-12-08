Москва, , 20:05 — REGNUM В Сети появился трейлер сериала «Манюня» Армана Марутяна. Ролик доступен на YouTube-канале сервиса Okko.

Кадр из сериала Манюня

В шоу расскажут о приключениях девочек Нари и Манюни, а также о дружбе двух семей — Абгарян и Шац. Закадровый текст в проекте читают актрисы Чулпан Хаматова, Светлана Иванова, Елизавета Боярская, Елена Подкаминская и Марина Александрова.

Добавим, что сериал снят по одноимённой книге Наринэ Абгарян. Премьера шоу запланирована на 15 декабря в онлайн-кинотеатре Okko.

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