Турин, Италия, 8 декабря, 2021, 20:00 — ИА Регнум. Сегодня, 8 декабря туринский «Ювентус» примет шведский «Мальме». Матч шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 пройдет в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум» и начнется в 20:45 по московскому времени.

Twitter.comPauDybala_JR Пауло Дибала

Стартовые составы команд:

«Ювентус»: Перин, Бонуччи, де Уинтер, Ругани, Сандро, Артур, Рабьо, Бентанкур, Бернандески, Дибала, Кин.

«Мальме»: Диавара, Мойсандер, Ульссон, Ахмедходжич, Нильсен, Ракип, Кристиансен, Инносент, Бергет, Колак, Бирманчевич.

Бригада арбитров (Босния и Герцеговина): Ирфан Пельто | Давор Бельо | Сенад Ибришимбегович.

Последний матч «Ювентуса» с «Мальме» состоялся 14 сентября и завершился крупной победой «старой синьоры» со счетом 3:0. Забитыми мячами в составе итальянского клуба отметились Алекс Сандро (23' Родриго Бентанкур), Пауло Дибала (45' пенальти) и Альваро Мората (45+1').