Лос-Анджелес, США, 8 декабря, 2021, 19:55 — ИА Регнум. Американская соул-певица Алиша Киз в преддверии выхода своего нового студийного альбома «Keys» в эту пятницу, 10 декабря, рассказала в интервью порталу Complex, что у нее есть несколько песен, записанные с рэпером J. Cole, которые могут появиться на будущем релизе.

Музыка

В новом интервью порталу Complex исполнительница рассказала о студийной работе с рэпером J. Cole, поделившись информацией о том, что они записали несколько совместных песен, имеющие шанс выйти в обозримом будущем. «Мы очень много разговаривали, строили планы…», — рассказывает Алиша. «А потом в один момент будто случайно наткнулись на вдохновение и результатом этого стали две или три песни. Это была хорошая работа. Посмотрим, что будет дальше».

«Keys» станет первым альбомом Киз после прошлогоднего «Alicia». На данный момент она выпустила два сингла будущего двойного альбома — «LALA (Unlocked)» с участием Swae Lee и «Best Of Me».