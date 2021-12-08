Санкт-Петербург, , 19:55 — REGNUM 8 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» состоится матч заключительного шестого тура группы H Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 «Зенит» — «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вендел, Далер Кузяев, Малком, Клаудиньо, Сердар Азмун.

«Челси»: Кепа Аррисабалага, Рис Джеймс, Сесар Аспиликуэта, Андреас Кристенсен, Маланг Сарр, Сауль Ньигес, Мейсон Маунт, Каллум Хадсон-Одои, Тимо Вернер, Ромелу Лукаку.

На матч назначена нидерландская бригада арбитров во главе с Сердаром Гезюбююком. Ассистенты главного судьи — Йост ван Жульен и Йохан Балдер. Резервный арбитр — Клей Руперти.

На данный момент «Челси», одержав четыре победы и набрав двенадцать очков, занимает чистое первое место в турнирной таблице группы H. «Зенит» с четырьмя очками расположился двумя позициями ниже.