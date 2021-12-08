София, , 19:54 — REGNUM Официальная София оставляет за собой право ввести дополнительные ограничения по всей Болгарии в случае обнаружения в стране штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 8 декабря заявил заместитель министра здравоохранения Болгарии Тома Томов, передает БНР.

Беседка в парке закрыта. Новые ограничения Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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По словам чиновника, представители центральной и местной власти рассматривают возможность объявления «регионального карантина» в определенных районах страны, а также реализацию программы обязательной вакцинации для представителей ряда профессий.

В то же время Томов призвал сограждан не поддаваться панике. «Предпосылок для тотального локдауна нет», — сказал он.

Напомним, в настоящее время эксперты Национального центра инфекционных и паразитарных заболеваний Болгарии в Софии исследуют анализы нескольких местных жителей на предмет заболевания штаммом «Омикрон». Результаты исследования будут обнародованы в течение ближайших нескольких дней.

По данным на 8 декабря, число жителей Болгарии, заразившихся COVID-19, составило 708 тысяч. Из них скончались 29 163 граждан.

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