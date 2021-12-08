Челябинск, , 19:50 — REGNUM В Челябинской области появится ещё одно пособие на второго ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Деньги



Региональную меру поддержки граждане смогут получать уже в 2022 году. Выплата будет касаться детей родившихся после 1 января, в размере 6222 рубля (это 50% от величины прожиточного минимума на ребёнка).

Мерой поддержки смогут воспользоваться больше 3,5 тыс. семей. Заявление на её получение можно подать через МФЦ и органы соцзащиты.