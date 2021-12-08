Москва, , 19:47 — REGNUM Инфляция в России по состоянию на 6 декабря замедлилась до 8,28% в годовом выражении c 8,38% неделей ранее. Такие данные приводятся в обзоре Минэкономравития «О текущей ценовой ситуации».

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ведомстве отмечают, что за последнюю неделю темпы роста цен на продовольственные товары снизились с 0,24% до 0,20% при замедлении роста цен на продукты питания за исключением плодоовощной продукции (0,19% против 0,32% неделей ранее).

Возобновилось снижение цен в секторе туристических и регулируемых услуг (-0,83% после +1,37% на предыдущей неделей), что связывается главным образом со снижением стоимости поездок в Турцию на 17,11%.

Рост цен на непродовольственные товары за неделю составил 0,23% при удорожании автомобильного бензина на 0,36%, отмечают также в Минэкономразвития.

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены в России за период с 30 ноября по 6 декабря выросли в среднем на 0,07% после роста на 0,46% в предыдущую неделю. За период с начала года рост потребительских цен достиг 7,57%.

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