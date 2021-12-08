Москва, 8 декабря, 2021, 19:46 — ИА Регнум. Законопроект о расширении полномочий полиции является логичным. Об этом ИА REGNUM заявил председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

Василий Иванов ИА REGNUM Полиция

«Мое мнение таково: поправки вполне логичные, работа ведется в верном направлении, изменения соответствуют международной практике, а права и свободы добропорядочных граждан не ущемляются. В свою очередь, полицейские получат полномочия для обеспечения общественной безопасности, необходимость в которых уже давно показана на практике», — сказал Цветков.

По его словам, полиция, получив дополнительные полномочия, должна «усилить работу по повышению уровня дисциплины и правовой грамотности среди личного состава, так как повышение эффективности работы полиции состоит из трех направлений — это совершенствование законодательства, совершенствование профессионализма сотрудников и совершенствование материально-технической базы»: «Необходимо поддерживать деятельность добропорядочных профессионалов и выгонять со службы случайных людей и предателей».

Цветков также поддержал идею о том, чтобы «все действия и обязанности сотрудников полиции были четко и максимально прозрачно прописаны в регламентирующих документах и нормативных актах, не оставляющих ни малейшей возможности для двойного толкования»: «Только тогда можно будет сказать, что и права граждан, и самих полицейских максимально защищены государством».