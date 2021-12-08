Вашингтон, , 20:05 — REGNUM Режиссёр Гильермо дель Торо назвал произведение Стивена Кинга, за экранизацию которого он бы «убил». Об этом 8 декабря пишет «Канобу».

Гильермо дель Торо GuillemMedina

"Я знаю, что есть две его (романа — ИА REGNUM) версии, и всё ещё думаю, что, возможно, в какой-то безумной вселенной я смогу повторить его однажды, и это «Кладбище домашних животных», — говорит дель Торо. «Потому что он напугал меня, когда я был молодым. Как отец, я теперь понимаю книгу лучше, чем когда-либо, и она по-прежнему пугает меня. Даже в сто раз больше», — признался режиссёр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гильермо дель Торо снимет анимационный мюзикл по мотивам сказки «Приключения Пиноккио». По словам режиссёра, его версия будет сильно отличаться от привычных экранизаций.

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