Тамбов, 8 декабря 2021, 19:43 — REGNUM Тамбовские аграрии в рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» за десять месяцев отправили на экспорт растительного масла более чем на $21 млн. Это составляет 126% к аналогичному периоду 2020 года, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
Таких успехов тамбовские сельхозпроизводители достигли благодаря модернизации и вводу новых мощностей в масложировой отрасли. По информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, больше всего тамбовского подсолнечного масла за 11 месяцев 2021 года купили Узбекистан, Киргизия, Беларусь, Грузия.
Экспорт растительного масла в 2018 году составлял $11,26 млн, в 2019 году — около $17 млн.