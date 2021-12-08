Тамбов, , 19:43 — REGNUM Тамбовские аграрии в рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» за десять месяцев отправили на экспорт растительного масла более чем на $21 млн. Это составляет 126% к аналогичному периоду 2020 года, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Подсолнухи Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Таких успехов тамбовские сельхозпроизводители достигли благодаря модернизации и вводу новых мощностей в масложировой отрасли. По информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, больше всего тамбовского подсолнечного масла за 11 месяцев 2021 года купили Узбекистан, Киргизия, Беларусь, Грузия.

«Производство растительных масел в Тамбовской области в семь раз превышает его потребление, поэтому мы нацеливаем производителей на дальнейшее развитие экспорта, — подчеркнул врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров. — Кроме того, в этом году в регионе подсолнечником было засеяно более 456 тыс. гектаров полей, что значительно больше прошлогодних показателей (2020 год — 394 тыс. гектаров). Впервые в истории Тамбовской области в этом году собрано более 1 млн тонн масличной культуры».

Экспорт растительного масла в 2018 году составлял $11,26 млн, в 2019 году — около $17 млн.