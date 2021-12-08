Вашингтон, , 19:43 — REGNUM Отправки американского контингента на Украину не планируется, даже при том, что действия России близ украинской границы вызывают у Вашингтона недовольство. Об этом 8 декабря заявил американский президент Джо Байден в ходе пресс-конференции у Белого дома.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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На вопрос, будут ли введены войска США на Украину, Байден ответил, что такой вариант американским руководством «не рассматривается». Он напомнил, что НАТО не обязано вводить войска для защиты Украины, которая не является членом альянса.

Комментируя итоги переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, которые состоялись накануне, 7 декабря, глава США заявил, что предупредил собеседника о готовящихся санкциях против России в случае, если российские войска войдут на территорию Украины.

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