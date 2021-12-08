Тюмень, 8 декабря, 2021, 19:42 — ИА Регнум. В Тюмени по решению Ленинского районного суда арестован до 2 февраля 2022 года директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Игорь Фролов. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

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По данным следствия, Игорь Фролов в феврале 2020, а также в феврале 2021 года с сотрудником дорожного департамента Тюмени и со своей матерью, которая является сотрудником ООО «Сибирьдорстрой», а также с директором коммерческой организации, совершили хищение бюджетных денежных средств в размере около пяти миллионов рублей, выделенных в рамках двух муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и уборке автомобильных дорог в городе.

Все фигуранты дела обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Мать Игоря Фролова по решению суда помещена под домашний арест до 5 февраля 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по информации СУ СКР по Тюменской области вину директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени признал и готов возместить причинённый бюджету города ущерб.