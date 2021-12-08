Нижний Новгород, 8 декабря, 2021, 19:41 — ИА Регнум. Нижегородский спортсмен Артем Мальцев завоевал серебряную медаль на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который прошел в норвежском городе Лиллехаммере. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта мэрии Нижнего Новгорода.

Лыжи

В эстафете четыре по 7,5 км смешанным стилем на этом международном турнире на старт вышло 18 команд. Воспитанник спортивной школы «Нижегородец» Артем Мальцев занял второе призовое место, выступая за команду Россия-2.

Напомним, что в 2020 году участвовавшие в соревнованиях мирового уровня спортсмены из Нижегородской области завоевали четыре медали, европейского уровня — шесть медалей и всероссийского — 215 медалей.