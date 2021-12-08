Доха, 8 декабря, 2021, 19:40 — ИА Регнум. Бывший главный тренер казанского «Рубина» Хави Грасия возглавил катарский «Аль-Садд». Об этом 8 декабря сообщила пресс-служба клуба. О сроках подписанного контракта пока не сообщается.

Soccer.ru Хави Грасия

Последние три сезона «Аль-Садд» возглавлял Хави, ушедший в «Барселону» 6 ноября 2021 года.

В прошлом сезоне «Аль-Садд» под руководством Хави одержал девятнадцать побед в 22-х турах, набрал 60 очков и занял чистое первое место в турнирной таблице лиги.

Хави Грасия работал в казанском «Рубине» в сезоне 2016/17. Под руководством испанского специалиста «Рубин» одержал лишь тринадцать побед в 34-х матчах и занял девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Сразу после завершения сезона Грасия был отправлен в отставку.