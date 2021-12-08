Тамбов, 8 декабря, 2021, 19:39 — ИА Регнум. В Тамбовской области доходная часть бюджета 2021 года увеличена на 1,7 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Большую часть средств руководитель региона Максим Егоров поручил направить на социальные нужды.

Tambov.gov.ru Здание администрации Тамбовской области

Почти половина дополнительных поступлений, 800 млн рублей, составляет финансовая помощь из федерального бюджета. За счет собственных налоговых и неналоговых доходов доходная часть бюджета области увеличена почти на 900 млн рублей. В основном рост достигнут по налогу на прибыль организаций и налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров поручил направить большую часть дополнительных доходов на социальную сферу.

«Главными задачами остаются обеспечение устойчивости и сбалансированности областного бюджета, снижение долговой нагрузки. Приоритет — отраслям социальной сферы, куда будет направлено 69 процентов расходов регионального бюджета», — подчеркнул Максим Егоров.

На увеличение финансирования программы «Развитие здравоохранения Тамбовской области» дополнительно направят 573 млна рублей. Эти средства пойдут на закупку лекарств для больных ковидом, увеличение зарплат медработникам, содержание учреждений здравоохранения. Еще 312 млн рублей получит территориальный Фонд обязательного медицинского страхования.

Государственная программа Тамбовской области «Социальная поддержка граждан» увеличена на 463 млн рублей. Большая часть этих средств пойдет на поддержку семей с детьми.

Кроме того, дополнительные средства будут направлены на поддержку сельхозпроизводителей зерновых культур и подсолнечного масла, а также на межбюджетные трансферты местным бюджетам.