Москва, , 19:36 — REGNUM Отношения между Грецией и Россией имеют преемственность и будущее, заявил премьер-министр Кирьякос Мицотакис по итогам его личной встречи с президентом России Владимиром Путиным в России 8 декабря.

Встреча стала «возможностью и мостом для дальнейшего укрепления наших двусторонних отношений, основанных, как всегда, на уважении и взаимных интересах», — сказал Мицотакис, отметив исторические отношения и роль России в Греческой революции 1821 года. Премьер-министр Греции заявил, что они с Путиным приняли совместную программу действий на 2022−2024 годы, на которую Путин также ссылался в своих заявлениях, в которой определены сектора, представляющие взаимный интерес.

Говоря про региональные события, Мицотакис отметил: «Я прямо сказал, что Турция использует подстрекательскую риторику и практикует агрессию, которая ведет к нестабильности. Греция всегда поддерживала диалог на основе международного права и морского права». Он также подтвердил необходимость справедливого и жизнеспособного решения кипрской проблемы, основанного на резолюциях Совета Безопасности ООН, и отверг любое обсуждение решения о двух странах.

Мицотакис подчеркнул, что каналы связи между Россией и ЕС должны оставаться открытыми. «Я выразил свою озабоченность по поводу возобновления напряженности в Украине», — также сказал греческий премьер, добавив, что «победителя не будет. Мы очень заинтересованы в регионе Донбасса, потому что там живет много греков».