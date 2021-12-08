Москва, , 20:04 — REGNUM Sony Pictures опубликовала трейлер мультфильма «Три богатыря и Конь на троне». Ролик доступен на YouTube-канале российского подразделения компании с 8 декабря.

Три богатыря Цитата из м/ф «Три богатыря и наследница престола». Реж. Константин Бронзит. 2018. Россия

В мультфильме главными героями станут конь Юлий и князь Владимир. По сюжету, они поменяются телами из-за колдовства Бабы Яги.

Добавим, что режиссёрами мультфильма стали Дарина Шмидт и Константин Феоктистов. Премьера «Три богатыря и Конь на троне» состоится 30 декабря 2021 года.

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