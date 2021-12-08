Москва, 8 декабря, 2021, 19:33 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 29 ноября по 6 декабря выросла на 18 копеек и достигла 49,87 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Литр дизельного топлива за этот же период подорожал на 30 копеек — до 53,33 рубля.

По состоянию на 22 ноября средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составляла 46,88 рубля (+16 копеек за неделю), марки Аи-95 — 50,73 рубля (+18 копеек), марки Аи-98 — 58,84 рубля (+25 копеек).

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 71 центре субъектов Федерации. Наиболее значительно он подорожал в Краснодаре — на 1%, Волгограде и Салехарде — на 0,9%, Уфе и Якутске — на 0,8%.

Снижение цен на бензин зафиксировано в четырёх региональных центрах, наиболее существенное — вКызыле, Майкопе и Петрозаводске (на 0,5%).

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю выросли в среднем на 0,4%.