Архангельск, , 19:29 — REGNUM В Архангельской области преференциальный статус резидентов Арктической зоны РФ получили 90 компаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Инвестиции Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Объем инвестиций, которые привлекут в Архангельскую область резиденты Арктической зоны РФ, вырос до 36,8 миллиарда рублей. На сегодняшний день соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики заключили 90 компаний, три из них попали в список на этой неделе, — заявил губернатор Александр Цыбульский. — Сейчас на рассмотрении находятся еще несколько заявок, а значит, в ближайшее время список резидентов АЗРФ, сумма их вложений в экономику и число новых рабочих мест для жителей области могут вырасти».

Новые резиденты планируют открыть сыроварню в Онежском районе, построить банный комплекс в поселке Зеленец, а также организовать складской причал в Архангельске для перевалки и хранения грузов.

«По темпам регистрации новых резидентов Архангельская область на втором месте среди арктических регионов. В рамках реализации проектов будет создано более 2,2 тысячи новых рабочих мест», — прокомментировал министр экономического развития, промышленности и науки региона Виктор Иконников.

Как сообщало ИА REGNUM, в России статус резидентов Арктики получили 275 компаний. Объем заявленных инвестиций — 320,023млрд. рублей.