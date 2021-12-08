Варшава, 8 декабря, 2021, 19:27 — ИА Регнум. Завтра, 9 декабря, в Варшаве на «Стадионе имени маршала Юзефа Пилсудского» «Легия» в матче заключительного тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА 2021/22 сыграет с московским «Спартак». 8 декабря пресс-служба «красно-белых» сообщила, что матч пропустит 24-летний шведский форвард Джордан Ларссон, который продолжает восстанавливать от повреждения.

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В текущем сезоне Джордан Ларссон принял участие в девятнадцати матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом в ворота «Лестер Сити».

Ларссон перешел в «Спартак» 2 августа 2019 года из шведского клуба «Норрчепинг» за 4 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 14 миллионов евро. Соглашение Ларссона с «красно-белыми» рассчитано до 30 июня 2023 года.