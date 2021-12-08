Лондон, 8 декабря, 2021, 20:15 — ИА Регнум. BBC 8 декабря определило список «100 самых вдохновляющих и влиятельных женщин в мире в 2021 году». В него входят женщины, добившиеся успеха в политике, культуре, образовании, науке, спорте и общественной деятельности.

Christine Matthews Офис BBC. Лондон. Великобритания

В этом году в списке шесть латиноамериканок: две аргентинки, мексиканка, чилийка, костариканка и бразильянка.

Моника Арая — эксперт по климату из Коста-Рика и советник ООН по борьбе с изменением климата из-за влияния транспорта. Она продвигает кампанию за переход к безвыбросному транспорту.

Каролина Гарсия из Аргентины — творческий руководитель Netflix, активно работающая над освещением вопросов латиноамериканского населения на международном телевидении.

Марселина Баутиста — директор Центра поддержки и обучения домашних работников (CACEH) в Мексике, выступающая за обеспечение прав трудящихся, справедливую оплату труда и отпуск по болезни и улучшение социального статуса.

Альба Руэда — первая трансгендерная личность, занимающая высокий пост в правительстве Аргентины, заместитель министра по вопросам политики разнообразия в Министерстве по делам женщин, гендерным вопросам и разнообразию Аргентины.

Элиза Лонкон Антилео — лингвист, преподаватель, ученый и общественный деятель из Чили, коренная мапуче, выступающая за многонациональное государство, которое предоставляет автономию и права коренным общинам и признает их культуру и языки.