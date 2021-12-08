Сочи, Краснодарский край, 8 декабря 2021, 19:25 — REGNUM Надёжным поставщиком газа назвал Россию греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис 8 декабря по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Как бы ни менялась ситуация на рынке, больших отклонений от действующего соглашения быть не должно, сказал глава греческого правительства.

Будущее за газом
Будущее за газом

Отметив, что на встрече с Путиным он обсуждал «ситуацию на энергетическом рынке», Мицотакис сказал:

«Россия на протяжении последних 30 лет является надёжным поставщиком природного газа в Грецию, а Греция в свою очередь является надёжным партнёром».

Напомним, переговоры Путина и Мицотакиса состоялись 8 декабря в Сочи. Журналисты после этой встречи задавали российскому президенту вопросы не только о сегодняшних переговорах, но и о вчерашнем российско-американском саммите.

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