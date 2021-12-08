Флорида, США, 8 декабря, 2021, 20:04 — ИА Регнум. Рэпер Lil Nas X споткнулся о танцора на фестивале Audacy Beach во Флориде (США). Об этом 8 декабря пишет BuzzFeed.

Cosmopolitan UK Lil Nas X

Lil Nas X во время всего выступления поправлял юбку, которая была ему велика и слетала — в какой-то момент артист отвлёкся и не заметил человека из подтанцовки и перевалился через него. «Пролистните фото, чтобы увидеть, как я по-королевски проезжаюсь пятой точкой по сцене», — посмеялся он над собой в посте личного Instagram-аккаунта.

https://www.instagram.com/p/CXKEQuxFB7C/

Ранее на одном из выступлений у Lil Nas X разошлись по центральному шву штаны. Однако музыкант продолжил петь, прикрыв ладонью проблемное место.