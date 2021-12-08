Владимир, , 19:22 — REGNUM Во Владимирской области 8 декабря подтверждено 300 новых случаев заражения коронавирусом — на шесть меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Борьба с коронавирусом

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Всего в области были зарегистрированы 74 тыс. 919 носителей вируса.

После выздоровления был выписан 56 тыс. 921 пациент, в том числе 188 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2754 человека. За последние сутки подтверждено 26 новых летальных случаев.