Архангельск, 8 декабря 2021, 19:21 — REGNUM В Архангельской области под колеса пассажирского поезда попали два человека, сообщает Служба 112.
ЧП произошло в районе поселка Вычегодский в Котласском районе. Один из попавших под поезд людей погиб, один получил травмы.
«Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками полиции. Пострадавший с переломами конечностей госпитализирован», — говорится в сообщении Службы.
Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге двое мужчин попали под поезд, один из них скончался.