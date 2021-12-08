Архангельск, , 19:21 — REGNUM В Архангельской области под колеса пассажирского поезда попали два человека, сообщает Служба 112.

Рельсы (сс) MichaelGaida

ЧП произошло в районе поселка Вычегодский в Котласском районе. Один из попавших под поезд людей погиб, один получил травмы.

«Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками полиции. Пострадавший с переломами конечностей госпитализирован», — говорится в сообщении Службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге двое мужчин попали под поезд, один из них скончался.