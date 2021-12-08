Астрахань, 8 декабря 2021, 19:20 — REGNUM В Астраханской области 8 декабря подтвержден 241 новый случай заражения коронавирусом — на один меньше, чем было выявлено днём ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.
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Всего в регионе было зарегистрировано 76 тыс. 190 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 904 человека.
За весь период 2234 человека скончались. Шесть новых случаев зарегистрировано за последние сутки.
Коэффициент распространения инфекции составил 1,01.