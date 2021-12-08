Тверь, 8 декабря, 2021, 19:20 — ИА Регнум. Первое заседание Межведомственной комиссии по вопросам развития лесопромышленного комплекса, лесных отношений в Тверской области состоялось 8 декабря, его провёл губернатор Игорь Руденя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства области. Комиссия создана с учетом стратегического значения отрасли для региона и всей страны, в её состав включены представители региональных и федеральных ведомств, чья деятельность связана с регулированием вопросов в ЛПК.

Пресс-служба правительства Тверской области В Тверской области обсудили развитие лесопромышленного комплекса

«Всю деятельность, связанную с природными ресурсами Верхневолжья — а это лес, вода, торфяники, полезные ископаемые — необходимо вести в максимально прозрачном режиме. Мы должны обеспечить получение доходов от предприятий, которые работают в регионе. При этом все пользователи сектора должны быть резидентами нашей налоговой территории — их ИНН должен начинаться с цифры 69», — подчеркнул на заседании губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Глава региона обратил внимание, что комиссия будет рассматривать вопросы и промышленного, и рекреационного направлений, также будут рассматриваться вопросы деятельности расположенных в регионе охотхозяйств. Работа будет синхронизирована с мерами по расширению площади регионального лесного фонда, его сохранению, а также усилению контроля за рациональным использованием лесных ресурсов.

В рамках первого заседания комиссии обсуждались вопросы целесообразности предоставления ряда лесных участков в аренду для ведения рекреационной деятельности. Губернатор Игорь Руденя отметил, что на территории Верхневолжья важно организовать работу по развитию кемпингов, глэмпингов и мест отдыха туристов. Такие места должны быть оборудованы всем необходимым, в том числе площадками для сбора и последующего вывоза мусора, информационными аншлагами.