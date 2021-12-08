Москва, , 19:18 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 30 ноября по 6 декабря выросли в среднем на 0,07% после роста на 0,46% в предыдущую неделю. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Цены на продукты питания Иван Шилов © ИА REGNUM

Инфляция за период с начала декабря, по оценке ведомства, составила 0,06%, а с начала текущего года — 7,57%.

По данным Росстата, за последнюю неделю среди продовольственных продуктов наиболее заметно подорожали куриные яйца — на 1,1%, гречневая крупа и пшено — на 1,1%, варёные колбасы, сливочное масло и маргарин, макаронные изделия — на 0,8%, сахар-песок, пшеничная мука, вермишель и шоколадные конфеты — на 0,7%, пастеризованное молоко и сметана — на 0,6%, жирный творог, ржаной хлеб и рис — на 0,5%, стерилизованное молоко, печенье, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов — на 0,4%

Подсолнечное масло стало дороже на 0,3%, полукопчёные и варёно-копчёные колбасы, сосиски и сардельки, сычужные сыры — на 0,2%, говядина, водка, соль — на 0,1%.

Одновременно с этим цены свинину снизились 0,7%, мясо кур подешевело на 0,4%, мороженая рыба — на 0,1%

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,3%, в том числе на огурцы стали дороже на 4,9%, белокочанная капуста — на 4,8%, морковь — на 0,6%. В то же время помидоры подешевели на 3,4%, репчатый лук — на 0,7%, картофель и яблоки — на 0,2%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, хозяйственное мыло подорожало на 0,6%, спички — на 0,5%, туалетное мыло — на 0,4%, стиральные порошки, сухие корма для домашних животных — на 0,3%, пелёнки для новорожденных и детские подгузники — на 0,2%.

Цены на автомобильный бензин, согласно данным Росстата, за неделю выросли на 0,4%, дизельное топливо подорожало на 0,6%.