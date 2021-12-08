Липецк, , 19:18 — REGNUM В Липецкой области 8 декабря подтверждено 352 новых случая заражения коронавирусом — на два больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Вакцинация от коронавируса Dzhmao.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — все новости»

Всего на территории региона было выявлено 77 тыс. 529 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 70 тыс. 131 человек был выписан после курса лечения, в том числе 414 — за последние сутки.

За весь период скончались 2524 человека. 12 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.