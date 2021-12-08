Москва, , 19:15 — REGNUM Совет Думы вынес на пленарное заседание 9 декабря новый порядок прохода в здания Госдумы по QR-кодам.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — все новости»

Совет Думы принял решение поддержать новый порядок прохода, который начнет действовать со следующей недели, сообщила пресс-служба Госдумы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин вынес на обсуждение Совета Думы подготовленный комиссией по регламенту и обеспечению деятельности порядок прохода в здания палаты парламента. Он предусматривает обязательность предоставления документов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции, медотводе, перенесённом заболевании, справки о ПЦР-тесте.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, большая часть парламентариев и сотрудников аппарата уже предоставила данные о вакцинации или о перенесенном заболевании.

«Нам надо будет, если решение примем, уже со следующей недели исходить из того, что эти подходы, в первую очередь, коснутся наших коллег, которые приходят для выступления в Государственную думу из правительства, экспертов, тех, кто участвует в заседаниях», — уточнил Володин.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин: требование QR-кода или ПЦР — обязательно для всех